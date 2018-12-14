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У Донецьку "на підвал" потрапив один з ватажків терористів (фото)

16:05, 14 грудня 2018
Війна
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Бубякін потрапив "на підвал" / Соцмережі

В окупованому Донецьку заарештували бойовика Миколу Бубякіна, "командира" Краматорського "ополчення". Його звинувачують у співпраці з українськими спецслужбами.

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Про це в Twitter повідомив блогер NecroMancer. "Несамовита історія... Пишу вам з льоху з мішком на голові, зазнаючи нелюдських тортур на гауптвахті", — коментує він скарги терориста.

Дані Миколи Бубякіна занесені до бази "Миротворця". Там він вказаний як один з організаторів "Антимайдану" в м. Краматорськ, "командир" Краматорського "ополчення".

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Як повідомлялося раніше, в окупованому Донецьку заарештований колишній командир республіканської гвардії "ДНР" Григорій Бєляєв.

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Теги: #ДНР#Донецьк