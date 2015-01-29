Кабмін встановив доплату учасникам АТО в одну тисячу гривень за "бойовий" день - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спілкування із студентами Військового інституту телекомунікацій й інформатизації.

«За кожен бойовий день, якщо ти безпосередньо брав участь у бойовій операції за наказом командування, - тисяча гривень окремо від основного забезпечення, яке виплачується на регулярній основі», - сказав голова уряду.

Читайте такожБійцям АТО пообіцяли мінімальну зарплату в 6 тисяч гривеньПри цьому Яценюк нагадав, що з минулого року діє урядове рішення про спеціальну систему забезпечення учасників АТО. За словами Яценюка, за рік зарплати військовослужбовців Нацгвардії і Збройних сил виросли у 8 разів. «Найвищий рівень зарплати для командирів – 24 тисячі гривень», - сказав Яценюк, додавши, що загальний розмір фінансування армії в 2015 році становитиме близько 90 млрд грн.

Раніше Кабмін ухвалив рішення ввести грошову винагороду за знищення техніки. Зокрема, за знищення автомобіля винагорода становить 10 мінімальних заробітних плат (12 тис. грн); танка - 40 мінімальних заробітних плат (48 тис. грн); реактивної системи залпового вогню - 50 мінімальних заробітних плат (60 тис. грн); бойового літака - 100 мінімальних заробітних плат (121 тис. грн).