Бойовики з мінометів та "Градів" криють Талаківку
Бойовики з "Градів" та мінометів продовжують обстріл населеного пункту Талаківка, що неподалік від Маріуполя.
Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник начальника головного управління МВС України у Донецькій області Ілля Ківа, пише Gazeta.ua.
"На маріупольському напрямку, по Талаківці знову були мінометні обстріли та обстріли "Градом", — наголосив Ківа.
За його словам, там наразі перебуває радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
"Там зараз перебуває радник міністра Шкіряк, який контролює ситуацію на півдні Донецької області", — наголосив силовик.
Раніше повідомлялось, що в районі Маріуполя бойовики ведуть активні обстріли передових позицій українських військ
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Зокрема, обстріли із ствольної артилерії та мінометів ведуться в районі Павлополя, Талаківки, Сартани, а також східних передмість Маріуполя.
Відзначається, що боєприпаси для своєї артилерії терористи доставляють автотранспортом безпосередньо через кордон з території Росії. Паралельно за рахунок поставок з РФ створюються запаси боєприпасів в Новоазовську.