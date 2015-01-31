Бойовики з мінометів та "Градів" криють Талаківку

Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник начальника головного управління МВС України у Донецькій області Ілля Ківа, пише Gazeta.ua.

"На маріупольському напрямку, по Талаківці знову були мінометні обстріли та обстріли "Градом", — наголосив Ківа.

За його словам, там наразі перебуває радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Там зараз перебуває радник міністра Шкіряк, який контролює ситуацію на півдні Донецької області", — наголосив силовик.

Раніше повідомлялось, що в районі Маріуполя бойовики ведуть активні обстріли передових позицій українських військ

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Зокрема, обстріли із ствольної артилерії та мінометів ведуться в районі Павлополя, Талаківки, Сартани, а також східних передмість Маріуполя.

Відзначається, що боєприпаси для своєї артилерії терористи доставляють автотранспортом безпосередньо через кордон з території Росії. Паралельно за рахунок поставок з РФ створюються запаси боєприпасів в Новоазовську.