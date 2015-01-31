Яценюк: З Дебальцевого евакуювали вже тисячу осіб

Він зазначив, що вночі дав доручення Державній службі з надзвичайних ситуацій терміново провести евакуацію людей з міста.

«Там зараз працює шість автобусів. Їх постійно обстрілюють. Як тільки бачать, що ми вивозимо людей, - починають обстрілювати», - додав Яценюк.

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Проте, за словами прем’єра, постраждалих немає. За ніч вивезли 27 дітей і 44 людини похилого віку, які не можуть самостійно пересуватися.

Яценюк звернувся до міністра оборони України Степана Полторака забезпечити «прикриття евакуації людей з Дебальцевого».

«Ситуація, звичайно, дуже складна. Але в цій ситуації треба, щоб всі робили свою роботу», - наголосив він.

Прем’єр-міністр повідомив, що наступного тижня відбудеться засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій, "щоби всіх ще раз перевірити по виконанню доручень у всіх регіонах щодо цивільної оборони і безпеки громадян та взяття об'єктів під варту».