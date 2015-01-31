Яценюк: З Дебальцевого евакуювали вже тисячу осіб
З Дебальцевого загалом евакуйовано вже близько тисячі жителів, повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на позачерговому засіданні уряду в суботу, 31 січня.
Він зазначив, що вночі дав доручення Державній службі з надзвичайних ситуацій терміново провести евакуацію людей з міста.
«Там зараз працює шість автобусів. Їх постійно обстрілюють. Як тільки бачать, що ми вивозимо людей, - починають обстрілювати», - додав Яценюк.
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Проте, за словами прем’єра, постраждалих немає. За ніч вивезли 27 дітей і 44 людини похилого віку, які не можуть самостійно пересуватися.
Яценюк звернувся до міністра оборони України Степана Полторака забезпечити «прикриття евакуації людей з Дебальцевого».
«Ситуація, звичайно, дуже складна. Але в цій ситуації треба, щоб всі робили свою роботу», - наголосив він.
Прем’єр-міністр повідомив, що наступного тижня відбудеться засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій, "щоби всіх ще раз перевірити по виконанню доручень у всіх регіонах щодо цивільної оборони і безпеки громадян та взяття об'єктів під варту».