Бойовики продовжують наступ на Маріуполь - «Азов»

Про це повідомили в полку спецпризначення "Азов".

"В основному працює артилерія, у тому числі й реактивна. З обох боків ведеться розвідка. Застосування стрілецької зброї свідчить про діяльність диверсійно-розвідувальних груп", - зазначили в "Азові".

На східних околицях Маріуполя помічено один безпілотний апарат.

Разом з тим в полку повідомили, що біля н.п. Зоря атаковано позиції ЗСУ.

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"Новоселівка Друга – противником атаковано позиції ЗСУ і "Азова" із стрілецької зброї. Миколаївка - артилерійська дуель. Ворог використовував танк і міномет. Вогневі точки противника придушено", - йдеться в повідомленні.

"На всіх рубежах втрат вдалося уникнути. Втрати противника уточнюються", - зазначили в "Азові".