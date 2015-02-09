Потік бойовиків, які в'їжджають в Україну, триває – Генсек ОБСЄ

Про це заявив генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр в інтерв'ю Німецькій хвилі, пише Українська правда .

За його словами, експерти місії ОБСЄ спостерігали "різні фази" перетину кордону людьми в уніформі без розпізнавальних знаків.

"Це дуже дивна ситуація, тому що ми бачимо багато різних людей, які перетинають кордон, і складно сказати, хто вони, який у них мандат, чому вони це роблять. Мотивовані вони ідеологічно, мають власну мотивацію чи якимось чином організовані. І це робить наші спроби розібратися в тому, що саме відбувається, особливо складними", - зазначив Заньєр.

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При цьому він зауважив: "Але так, потік бойовиків, які в'їжджають до країни, триває".

Також генсек ОБСЄ зазначив, що спостережна місія ОБСЄ має в Україні дві команди експерів, "які 24 години на добу 7 днів на тиждень присутні на двох контрольно-пропускних пунктах між РФ та Україною".

"Однак це лише 2 пункти із 8 непідконтрольних Україні. Окрім того, нам не дозволяється патрулювати кордон - а його легко перейти, там немає жодних природних перешкод", - підкреслив Заньєр.

"Нам потрібна довіра, сприйняття усіма сторонами мінських домовленостей для того, аби ми могли відігравати істотну роль у спостереженні за цим кордоном", - додав він.

Також Заньєр зазначив, що для більш ефективної роботи місії потрібна більша кількість людей та техніки.

При цьому, за його словами, наразі у СММ "два неозброєні літальні апарати".

"Один із них потрапив в аварію кілька днів тому, тож на даний момент маємо тільки один", - підсумував Заньєр.