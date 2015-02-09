Бойовики вперше за останні тижні не вели вогонь в напрямку Дебальцевого та Маріуполя

За минулу добу бойовики 13 раз обстріляли позиції українських військових, повідомив спікер АТО Анатолій Стельмах вранці в понеділок, 9 лютого, пише ZN.ua.

"Чи не вперше за останні тижні, терористи не вели вогонь на Дебальцевському і Маріупольському напрямках", - зазначив він.

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У той же час, протягом останнього тижня спостерігається активізація ворога на Луганському напрямку, повідомляють в штабі АТО.

"Також слід зазначити, що за минулу добу збільшилася кількість польотів безпілотників противника над нашими позиціями (БПЛА). Розвідку по повітрю ворог веде по Луганському та Маріупольському напрямках", - сказав Стельмах.