Бойовики вперше за останні тижні не вели вогонь в напрямку Дебальцевого та Маріуполя
09:05, 09 лютого 2015Війна
449 0
Чи не вперше за останні тижні, терористи не вели вогонь на Дебальцевському і Маріупольському напрямках.
REUTERS
За минулу добу бойовики 13 раз обстріляли позиції українських військових, повідомив спікер АТО Анатолій Стельмах вранці в понеділок, 9 лютого, пише ZN.ua.
"Чи не вперше за останні тижні, терористи не вели вогонь на Дебальцевському і Маріупольському напрямках", - зазначив він.
Читайте такожРосійські ЗМІ написали про найманця з РФ, вбитого під Дебальцевим
У той же час, протягом останнього тижня спостерігається активізація ворога на Луганському напрямку, повідомляють в штабі АТО.
"Також слід зазначити, що за минулу добу збільшилася кількість польотів безпілотників противника над нашими позиціями (БПЛА). Розвідку по повітрю ворог веде по Луганському та Маріупольському напрямках", - сказав Стельмах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter