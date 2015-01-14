На Донбасі за добу зафіксовано 5 ворожих безпілотників

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за добу в зоні АТО зафіксовано 5 випадків ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів у районах населених пунктів Гірське, Бердянське, Тополине та двічі - Старий Айдар.

Читайте такожЗа добу бойовики 75 разів обстріляли українські позиції«Наші військові не поступаються своїми позиціями та, за необхідності, дають відсіч противнику, подавляючи найбільш активні та небезпечні вогневі точки терористів», - додав Матюхін.