У штабі АТО не підтвердили інформацію про перекриття бойовиками коридору до Дебальцевого

Про це повідомляє ТСН.

"Я не можу підтвердити цю інформацію", - заявив представник штабу АТО Анатолій Стельмах.

У той же час він додав, що на цій ділянці "траси життя", за якою бійцям в районі Дебальцевого постачають зброю і техніку, "тривають нові зіткнення".

Читайте також"Ми бачимо кільце, яке замикається": волонтери просять вивезти 5 тисяч чоловік, які залишаються в Дебальцевому

"Однак українська артилерія тримає цю трасу в зоні вогневого ураження. Це означає, якщо там підійде ворожа техніка - ми її можемо знищити", - підкреслив Стельмах.

Раніше 9 лютого начальник прес-центру АТО також запевняв, що українські військові контролюють трасу на Дебальцевому, однак обстріли з боку бойовиків тривають майже цілодобово.