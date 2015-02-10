Начальник міліції Львівської області та комбат «Львова» госпіталізовані з пораненнями - МВС

Як повідомили УНІАН джерела в Головному управлінні УМВС України у Львівській області, сьогодні в районі міста Дебальцеве автомобіль, в якому перебували начальник ГУ МВС України у Львівській області Дмитро Загарія, командир батальйону «Львів» Ігор Вольський та працівники міліції Львівщини, зазнали ушкоджень по дорозі в місто Дебальцеве.

Читайте такожЗМІ: Під Дебальцевим на фугасі підірвалися машини з комбатом "Львова" та начальником ГУМВС Львівської області

Як щойно стало відомо, бійцям батальйону «Львів» вдалося врятувати з пошкодженого автомобіля керівника обласної міліції Дмитра Загарію, комбата Вольського та інших львівських міліціонерів, які перебували в автомобілі. Вони госпіталізовані з пораненнями.

На місце події прибули представники МВС України.