У район Дебальцевого переведено до 250 бойовиків і 6 танків

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі. Як наголошується в повідомленні, "основна маса свіжих формувань бойовиків рухалася через Алчевськ, так само з півдня (з району Красного Луча). Всього зафіксовано 22 одиниці техніки, що пройшла через Алчевськ в бік Брянки (10 танків, 8 ББМ і 4 спеціальних автомобілях)".

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Крім цього, за даними Дмитра Тимчука, зафіксоване перекидання через Красний Луч у бік Дебальцевого тактичної групи бойовиків. "Чисельність живої сили у складі групи - 220-250 чоловік. Також у складі групи 6 танків, 11 критих вантажних автомобілів і 4 БТР. Крім того, у складі колони зафіксована наявність одного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10" і мінометної батареї", - повідомив він.

В районі Новоазовська бойовики намагаються ущільнити порядки і наростити артилерійську групу північніше міста (зокрема, зафіксоване перекидання з боку російського кордону 4 установок РСЗВ БМ-21 "Град"). "Назустріч наступаючим підрозділам українських військ в район Саханки перекидається з території Росії через Новоазовськ тактична бронегрупа армії РФ (3 танки, 2 БМП-2 і 2 БТР-80)", - зазначив Дмитро Тимчук.

Також за даними Дмитра Тимчука, "східніше Луганська відзначається відведення частини артилерії бойовиків, яка "працювала" по Станиці Луганській, вглиб оперативних позицій. За попередніми даними, відведені вогневі засоби будуть перекинуті на іншу ділянку фронту".