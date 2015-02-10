ІС: східніше Дебальцевого сили АТО накрили роту бойовиків

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, знищено 2 Урали, 1 БМП-2, є втрати в живій силі бойовиків. Також українська артилерія завдала масованих вогневих ударів по виявлених вогневих позиціях артилерії бойовиків в районі Алчевська (накриті позиції ворожих РСЗВ), східніше Луганська (накрита вогнева позиція самохідної гаубичної батареї), і в районі Донецька (нанесені вогневі удари по виявлених позиціях 120-мм мінометів противника).

Крім цього, Дмитро Тимчук повідомив, що "на позиціях на лівому фланзі дебальцевського плацдарму відбувається заміна так званих "козацьких" формувань зведеними тактичними групами, сформованими із прибулих з РФ найманців і російських військовослужбовців. "Козаки" відводяться вглиб території, контрольованої ЛНР".