Селезньов: Під Дебальцевим по силах АТО б'ють з танків
23:57, 15 лютого 2015Війна
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Під Дебальцевим бойовики з танків обстрілюють позиції сил АТО, які утримує батальйон "Кривбас".
REUTERS
Цю інформацію Українській правді підтвердив в.о. речника Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
За його словами, до бійців "під білим прапором приходили "казачки", які пропонували бійцям здатися.
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"Але у нас позиція чітка. Наші бійці зайняли позиції і стоять там, де й були. По тих, хто наступає, працює наша артилерія. Є наступ бойовиків і є відповідна реакція", - додав Селезньов.
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