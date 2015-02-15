Селезньов: Під Дебальцевим по силах АТО б'ють з танків

Цю інформацію Українській правді підтвердив в.о. речника Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, до бійців "під білим прапором приходили "казачки", які пропонували бійцям здатися.

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"Але у нас позиція чітка. Наші бійці зайняли позиції і стоять там, де й були. По тих, хто наступає, працює наша артилерія. Є наступ бойовиків і є відповідна реакція", - додав Селезньов.