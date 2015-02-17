Місія ОБСЄ спробує потрапити в Дебальцеве
00:46, 17 лютого 2015Війна
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Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хаг має намір відвідати Дебальцеве 17 лютого.
REUTERS
Про це йдеться в його заяві, опублікованій прес-службою ПММ ОБСЄ в Facebook.
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"Завтра я маю намір відвідати Дебальцеве. Були численні повідомлення та твердження, що стосуються ситуації в місті та навколо нього. СММ проінструктована, готова і здатна об'єктивно відстежувати ситуацію там так довго, доки це буде безпечно", - зазначив Хаг.
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