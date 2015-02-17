Вокзал Дебальцевого частково контролюється бойовиками, міськвідділ під контролем силовиків - МВС

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Ілля Ківа.

"Частково залізничний вокзал перебуває під контролем бойовиків-терористів, йдуть активні бойові дії в межах міста, фактично йде боротьба за кожний квартал і за кожну вулицю. Міськвідділ перебуває під контролем українських силовиків, але кожну хвилину, кожну годину ситуація може змінитися. Тому що у нас наказ про дотримання режиму тиші і нам доводиться навздогін всього лише обороняти свої позиції, і ми не можемо повноцінно почати діяти", - розповів Ківа.

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