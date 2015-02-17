У Порошенка заговорили про "інший сценарій" через невиконання мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий заявив на брифінгу.

«На жаль, і Російською Федерацією, і «ДНР», і «ЛНР» домовленості (від 12 лютого) не виконуються. Фактично руйнується надія на мир, і такий розвиток подій призводить до подальшої ескалації і, очевидно, повернення до іншого сценарію», - наголосив Чалий.

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Також він додав, що бойовики хочуть оточити Дебальцеве, руйнуючи таким чином можливості подальшого виконання Мінських домовленостей.

"Бойовики за підтримки Росії хочуть по суті оточити Дебальцеве, і таким чином руйнують всі можливості подальшого процесу виконання цих (Мінських) домовленостей", - сказав він.

Раніше кореспондентка Нового времени Анастасія Береза з району Дебальцевського плацдарму повідомила, що Дебальцеве в оточенні, зайти в місто або вийти звідти без втрат неможливо.