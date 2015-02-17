У Порошенка заговорили про "інший сценарій" через невиконання мінських угод

16:14, 17 лютого 2015
Війна
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Росія, «ЛНР» і «ДНР» не виконують Мінські домовленості про припинення вогню, внаслідок чого руйнується надія на мир.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий заявив на брифінгу.

«На жаль, і Російською Федерацією, і «ДНР», і «ЛНР» домовленості (від 12 лютого) не виконуються. Фактично руйнується надія на мир, і такий розвиток подій призводить до подальшої ескалації і, очевидно, повернення до іншого сценарію», - наголосив Чалий.

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Також він додав, що бойовики хочуть оточити Дебальцеве, руйнуючи таким чином можливості подальшого виконання Мінських домовленостей.

"Бойовики за підтримки Росії хочуть по суті оточити Дебальцеве, і таким чином руйнують всі можливості подальшого процесу виконання цих (Мінських) домовленостей", - сказав він.

Раніше кореспондентка Нового времени Анастасія Береза з району Дебальцевського плацдарму повідомила, що Дебальцеве в оточенні, зайти в місто або вийти звідти без втрат неможливо.

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