В Азовському морі прикордонники виловили збитий безпілотник
22:41, 16 лютого 2015Війна
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Сьогодні в Азовському морі співробітники Держприкордонслужби, які здійснювали заходи з прикриття морської ділянки, виявили БПЛА.
В Азовському морі прикордонники виловили збитий безпілотник / pvu.gov.ua
Безпілотник перебував у воді за 40 метрів від берегу в районі н.п. Ялта.
Його дістали з води та встановили, що він був збитий за допомогою крупнокаліберного кулемета. Літальний апарат помаранчевого кольору має розмах крил 4 метри. По даному факту проінформовано представників штабу АТО, СБУ та МВС.
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БПЛА доставили до прикордонного підрозділу. Наразі з’ясовуються всі обставини.
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