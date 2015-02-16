В Азовському морі прикордонники виловили збитий безпілотник



Безпілотник перебував у воді за 40 метрів від берегу в районі н.п. Ялта.

Його дістали з води та встановили, що він був збитий за допомогою крупнокаліберного кулемета. Літальний апарат помаранчевого кольору має розмах крил 4 метри. По даному факту проінформовано представників штабу АТО, СБУ та МВС.

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