Бойовики потрапили в кафе в Авдіївці - загинули три людини
15:06, 21 лютого 2015Війна
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На місці події працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється / Google Maps
Під час обстрілу бойовиками кафе в Авдіївці загинули троє людей.
Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області.
«В результаті прямого влучення снаряда в кафе "Бревно" в районі Індустріального проїзду загинули троє чоловіків. На місці події працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції», - повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
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