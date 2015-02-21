Бойовики потрапили в кафе в Авдіївці - загинули три людини

Під час обстрілу бойовиками кафе в Авдіївці загинули троє людей.

Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області.

«В результаті прямого влучення снаряда в кафе "Бревно" в районі Індустріального проїзду загинули троє чоловіків. На місці події працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції», - повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.