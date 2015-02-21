Лідери бойовиків погодилися вивести важке озброєння з завтрашнього дня - ЗМІ

Лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко узгодив документи щодо відведення важкого озброєння.

Про це Українській правді повідомив керівник української групи військових у спільному координаційному центрі з контролю за припиненням вогню Петро Канонік.

"Буквально годину тому представник Росії у спільному центрі Олександр Лєнцов підписав у Захарченка, а перед цим у Плотницького (лідер бойовиків "ЛНР" - УНІАН) документи по відведенню важких озброєнь", - сказав Канонік.

"Час "Ч" настає з завтрашнього дня – 22 лютого", - додав він.

Читайте такожМЗС: Дебальцеве не може бути внутрішньою територією формувань "ДНР" чи "ЛНР"Відповідаючи на запитання, як буде з Дебальцевим, оскільки за Мінськими домовленостями бойовики мають відводити техніку від лінії станом на 19 вересня, а Україна – станом на день підписання Мінських домовленостей, а сили АТО відійшли звідти вже після переговорів, він сказав:"Карту писали по Мінських домовленостях. На той момент Дебальцеве було під нашим контролем".

"Але я не виключаю, що питання Дебальцевого може вирішуватись окремо, бо було порушення з боку бойовиків, а на момент "Мінська-2" воно було під нашим контролем", - уточнив Канонік.