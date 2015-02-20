ЗМІ: Бойовики Луганська узгодили карту відведення важкої зброї

Про це "Українській правді" розповів голова українського центру Олександр Розмазнін.

"Карта напрацьована в плані того, що в нас є 16 груп контролю, і нанесені зони їхньої відповідальності. Також на карту нанесені відстані, на які будуть відводитись озброєння", - сказав він.

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Він наголосив, що карта і лінія відведення базується "тільни на Мінських угодах і більше ні на чому".

"Як написані Мінські угоди, так ми і працюємо", - додав він.

На уточнююче питання, чи дійсно бойовики "ЛНР" вже почали відведення важкої техніки, він відповів:

"Вони воювали, а на наступний день після того, як виконали свою брудну роботу, сповістили, що мовляв почали відведення. Але ніхто не контролював цей процес", - зазначив він.

Документ підписав лідер бойовиків Ігор Плотницький.

"Я як голова українського центру після дозволу керівництва теж її підпишу", - сказав Розмазнін.

Водночас, як повідомляють сайти бойовиків, очікується, що карту також мають намір узгодити з лідером бойовиків донецька Олександром Захарченком.