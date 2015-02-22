Під Маріуполем зафіксовано факт застосування проти сил АТО нового виду озброєння (фото, відео)

Під Маріуполем в селі Широкіно зафіксовано факт застосування проти сил АТО нового виду озброєння, з дією якого військовослужбовці Збройних сил України раніше не зустрічалися.

Про це повідомив заступник командувача сектору «М» Віктор Шидлюх, повідомляє 0629.

За його словами, імовірно застосовувалися снаряди ствольної артилерії, особливість яких полягає в тому, що вони розриваються в 40 метрах над поверхнею землі.

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Після розриву площу ураження усіюють велика кількість мікроосколків розміром від декількох міліметрів, які наносять множинні травми людському організму. Оперувати військовослужбовця з такою кількістю поранень дуже складно, операція буде проходити дуже тривалий час.

«Ці боєприпаси були використані при нанесенні удару, безпосередньо по населеному пункту Широкіно. На щастя, від цієї зброї ніхто не постраждав», зазначив Шидлюх.

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На думку заступника командувача сектору «М», такий вид озброєння могли використовувати тільки підготовлені фахівці. На озброєнні ЗСУ України такого виду зброї немає, - підкреслив він.

Шидлюх уточнив, що в даний момент проводиться дослідження даного виду застосованої зброї, оскільки вона відрізняється від всіх відомих видів, які використовувалися до цього.