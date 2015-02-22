ОБСЄ очікує доказів про відведення важкого озброєння

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ з посиланням на заяву голоси спеціальної моніторингової місії в Україні Ертугуля Апакана.

"Мені відомо про декілька звітів, в яких вказано, що процес відведення важкого озброєння, який був погоджений сторонами у Мінську, незабаром має початись. З метою підтвердження відведення – щоб переконатися, що справді конкретне озброєння відводиться та залишається відведеним, – СММ ОБСЄ повинна знати, яким важким озброєнням володіють сторони, де це озброєння знаходиться зараз та де воно знаходитиметься", - йдеться в заяві.

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У зв'язку з цим зазначається, що Апакан більш ніж тиждень тому написав листа до підписантів Мінських угод та просив їх надати відповідну інформацію.

"На жаль, змушений сказати, що вони поки не надали інвентарний опис свого важкого озброєння, маршрути відведення озброєння та місця, де воно буде сконцентроване. СММ ОБСЄ вже 5 місяців проводить моніторинг переміщення важкого озброєння - але є очевидна різниця між цією діяльністю, яку ми будемо продовжувати, та можливістю звітувати, що це все озброєння все насправді відведене та безпечно зберігається", - наголосив він.

У підсумку голова СММ ОБСЄ відзначив, що, як кажуть, "довіряємо, але перевіряємо".

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулись переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції, Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України, відведення всіх важких озброєнь із української території. Також передбачено обмін та звільнення всіх заручників.

Згідно з домовленостями, Порошенко оголосив режим припинення в зоні АТО вогню з 15 лютого.

Проте російсько-терористичні війська посилили інтенсивність обстрілів і наступ, у зв'язку з чим 18 лютого українські силовики вимушені були залишити позиції в районі Дебальцевого й у самому місті.