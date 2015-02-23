У Маріуполі попередили теракт: загинув один міліціонер, ще 2 поранені

У Маріуполі співробітники МВС попередили теракт. Про це повідомляє голова облуправління МВС Донеччини В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні о 18.15, у Маріуполі, вул. район Пашковського, група швидкого реагування з числа співробітників спецпідрозділу МВС України «Сокіл» і ДАІ ГУМВС України в Донецькій області зупинила машину для перевірки документів. Диверсійно-розвідувальна група бойовиків відкрила вогонь. В ході бойового зіткнення були важко поранені три співробітники міліції, один з них помер в лікарні від отриманих ран", - зазначив він.

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За словами Аброськіна, один із злочинців був убитий під час переслідування, інший втік з місця пригоди.

"Маріупольська міліція піднята по тривозі. Проводяться оперативно-розшукові заходи. У машині бойовиків було виявлено сумку з вибухівкою. На місці працюють вибухотехніки. Ціною життя співробітника міліції Донецької області попереджено теракт, який, можливо, забрав би десятки життів мирних маріупольців", - додав він.

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що в центрі Маріуполя відбулася перестрілка під час затримання автомобіля з диверсійною групою. При затриманні диверсанти почали відстрілюватися.

За словами міністра, в автомобілі диверсійної групи працівники міліції знайшли значну кількість спеціальної вибухівки та необхідне спорядження для підриву залізничного полотна та спеціалізованих установ. Наразі триває зачистка місцевості з метою затримання зниклого диверсанта, підкреслюється в повідомленні.

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