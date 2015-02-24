Місія ОБСЄ: командир "ДНР" погрожував експертам
00:34, 24 лютого 2015Війна
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Моніторингова місія ОБСЄ у оприлюдненому в понеділок звіті повідомляє про погрозу убивством експертам місії з боку одного із командирів так званої "ДНР" у Донецьку.
Ватажок бойовиків погрожував убивством експертам ОБСЄ у Донецьку / © UNIAN
Інцидент стався на блокпосту сепаратистів у Київському районі Донецька у неділю, 22 лютого, передає ВВС Україна.
Із блокпосту, куди приїхали представники місії, було чути звуки обстрілів та перестрілки. Як визначили експерти, вони надходили з боку аеропорту Донецька, "приблизно за два кілометри на північ".
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"Місцевий командир "ДНР" на блокпосту пригрозив убити спостерігачів місії, - йдеться у звіті. - Того ж дня безпілотний літальний апарат місії, що намагався моніторити виконання Мінського пакету (домовленостей - Ред.) у околицях донецького аеропорту, був послідовно блокований".
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