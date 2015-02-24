За добу загинув 1 український військовий, ще 7 поранені
13:10, 24 лютого 2015Війна
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За добу в зоні АТО загинув один український військовий, семеро отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу прес-секретар АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу загинув один український військовий, сім отримали поранення", - сказав він.
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