За добу загинув 1 український військовий, ще 7 поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу прес-секретар АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загинув один український військовий, сім отримали поранення", - сказав він.

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