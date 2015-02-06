Під Дебальцеве відправлений «загін спецназу», який складається з екс-військових ГРУ РФ - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Близько 80% особового складу даного підрозділу - громадяни РФ (всі - колишні військовослужбовці підрозділів спецназу ГРУ і учасники бойових дій), ідентифіковані також військовослужбовці РФ з окупованого Криму. Завдання «загону» - проведення силами окремих ДРГ диверсій в тилу українських військ», - повідомляє Тимчук.

За інформацією ІС, також в Красний Луч доставлена чергова партія бойовиків, знищених під Дебальцевим, велика частина з них - громадяни РФ. Тіла бойовиків з числа місцевих жителів забрали родичі, транспорт з іншими тілами вирушив у бік кордону з РФ.

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У той же час, в районі Луганська зафіксовано перекидання бойовиками до передової протитанкової батареї.

«4 протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра», з них 2 гармати перевозяться на буксирі МТ-ЛБ, 2 - на буксирі на автотранспорті», - повідомив Тимчук.