СБУ видала майже 66 тис. перепусток через лінію розмежування на сході України

16:19, 25 лютого 2015
Війна
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СБУ видала майже 66 тис. тимчасових перепусток, які дають дозвіл на перетин лінії розмежування на сході України, встановленої на територіях, підконтрольних владі і тимчасово окупованих бойовиками.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила прес-секретар СБУ Олену Гітлянська.

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За її словами, всього на даний момент подано майже 70 тисяч документів на отримання таких перепусток, з них майже 3 тисячі перебувають на оформленні.

Гітлянська також зазначила, що в середньому протягом дня на кожному блокпосту видається від 200 до 400 пропусків.

Нагадаємо, особливий режим пересування в зоні АТО, згідно з яким перетнути лінію розмежування між підконтрольними Україні територіями та окупованими   бойовиками "ЛНР" та "ДНР" можна буде виключно за спеціальними перепустками, почав діяти з 21 січня.

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