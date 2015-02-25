СБУ видала майже 66 тис. перепусток через лінію розмежування на сході України
СБУ видала майже 66 тис. тимчасових перепусток, які дають дозвіл на перетин лінії розмежування на сході України, встановленої на територіях, підконтрольних владі і тимчасово окупованих бойовиками.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила прес-секретар СБУ Олену Гітлянська.
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За її словами, всього на даний момент подано майже 70 тисяч документів на отримання таких перепусток, з них майже 3 тисячі перебувають на оформленні.
Гітлянська також зазначила, що в середньому протягом дня на кожному блокпосту видається від 200 до 400 пропусків.
Нагадаємо, особливий режим пересування в зоні АТО, згідно з яким перетнути лінію розмежування між підконтрольними Україні територіями та окупованими бойовиками "ЛНР" та "ДНР" можна буде виключно за спеціальними перепустками, почав діяти з 21 січня.