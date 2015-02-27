Тимчук: Бойовики «ДНР» почали чистки серед свого командування

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

«Зокрема, за звинуваченням в організації масових грабежів і мародерства заарештовані два командири підрозділів з бандформувань «Оплот» і «Схід». Командний склад не в змозі контролювати дії підлеглих, при цьому неодноразово фіксувалися випадки участі в «пошуку і зборі трофеїв» самих командирів терористів. Також, в рамках встановлення т. з. «законності», за мародерство і грабежі в районі Дебальцевого затримано 8 бойовиків з НЗФ «Алтай»», - повідомляє Тимчук.

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Крім того, за його даними, в Луганську, в результаті конфлікту між бойовиками, знищено 2 «співробітника» так званої «прокуратури ЛНР». У самому місті інфраструктурна криза, повністю зупинений весь пасажирський електротранспорт.

Тим часом, у Слов'яносербську розгорається скандал через розкрадання бойовиками гуманітарного вантажу з Росії, у чому підозрюють «козацтво», а в Кіровську місцевою комендатурою здійснено поквартирний обхід місцевих жителів, з метою збору коштів на похорони загиблих бойовиків.