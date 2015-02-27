Сили АТО зі стрілецьким і легким озброєнням залишаються на позиціях
Сили АТО продовжують відведення важкої зброї від лінії зіткнення, бійці зі стрілецькою і легкою зброєю залишаються на своїх позиціях.
Про це в ході брифінгу в п'ятницю розповів речник АТО полковник Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів, пише Українська правда.
"Підрозділи, які мають стрілецьке і легке озброєння, залишаються на своїх позиціях", - сказав Лисенко.
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Окрім того, речник АТО ще раз наголосив, що важке озброєння відводиться.
За його словами, згідно мінським домовленостями, на відведення важкого озброєння дається тиждень - це у разі виконання першого пункту тобто припинення вогню.
"Ми не маємо жодного дня, коли не стріляють, але вчора був зроблений крок вперед, і українська влада - керівництво країни - прийняло рішення про показовий початок відводу нашого важкого озброєння. Ми цього чекаємо і від ворогуючої сторони", - сказав Лисенко.