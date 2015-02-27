РНБО: Україна вже почала отримувати летальну зброю з деяких країн

Україна вже налагодила постачання летального озброєння з деяких країн. Про це в ході брифінгу заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми працюємо з усім світом і там, не виходячи за рамки державної таємниці, де ми не маємо шуму, там, де ми не маємо впливу, який ми, на жаль, і самі створюємо, від цих країн ми зброю летальну отримуємо", - заявив Гладковський.

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Також, за його словами, під час відвідання українською делегацією виставки озброєнь в ОАЕ було проговорено про досить велику кількість контрактів, які будуть реалізовані найближчим часом з низкою американських компаній.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомили, що Президент України Петро Порошенко в ОАЕ домовився про постачання в Україну бронетехніки, мінометних та протитанкових систем.