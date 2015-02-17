Тимчук: В районі Вуглегірська сформовано тактичну групу бойовиків "Бєса"

У районі Горлівки фактично закінчилося зосередження батальйонної тактичної групи російсько-терористичних військ, укомплектованої військовослужбовцями двох бригад ЗС РФ (постійне місце дислокації - Південний військовий округ РФ).

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"До складу даної БТГ до 350 чол., 15 танків (2 з них небоєготові, потребують ремонту), близько 35 ББМ, кілька (не менше 6-ти) зенітних установок ЗУ-23-2, два десятки спеціальних автомашин. Підтримку даної БТГ здійснює артилерійський підрозділ (6 САУ 2С3 «Акація», одна небоєготова)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики і російські військові намагаються йти в наступ - Тимчук

В районі Вуглегірська розгорнуто ще одну тактичну групу, укомплектовану місцевими бойовиками (в основному зі складу бандформування «Восток» і колишнього формування т. зв.«Народного ополчення Донбасу» в Горлівці Ігоря "Бєса" Безлера). Всього у складі групи - до 150 чол., 6 танків, до 10 ББМ, 2 броньованих тягачі БТС-4, 6 армійських вантажівок, 3 джипа та 3 автобуси. Група під час маршу з Горлівки втратила 1 БТР-80 і 1 МТ-ЛБ із-за технічних несправностей.

"У район Вергулівки перекинуто ротну тактичну групу російсько-терористичних військ, укомплектовану російськими найманцями неслов'янської зовнішності", - зазначає Тимчук.

Група носить яскраво виражений ударний характер: як мінімум 15 танків, до 10 критих армійських вантажівок, шість 120-мм мінометів, 2 БМП-2 і 1 командно-штабна машина на базі БТР-80.