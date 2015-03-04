Бойовики активно використовують перемир'я для перегрупування й нарощування сил - Тимчук

Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують використовувати перемир'я для проведення перегрупування зосереджених на Донбасі сил і засобів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.

"Зазначається перекидання тактичних резервів на Донецький напрям (бронетехніка, артилерія і формування російських найманців) і Горлівську ділянку (батальонная тактична група, перекидається частинами). Зокрема, протягом 01-03.03 зафіксована перекидання 16 танків, 23 ББМ і 12 гармат буксованої артилерії (в основному гаубиці Д-30) на Донецьк і Горлівку відразу з декількох напрямів: через Дебальцеве та Єнакієве, а також південним маршрутом - через Сніжне, Іловайськ і Старобешеве", - йдеться в повідомленні.

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На Дзержинському та Артемівському напрямку спостерігається концентрація формувань російсько-терористичних військ: всього зафіксовано 4 нових, підтягнутих з півдня ротних тактичних груп з відповідною артилерійською підтримкою. На даний момент на Дзержинському напрямку перекинуто до раніше зосереджених тут засобів 12 танків і 23 ББМ, а також артилерійська група 4-х батарейного складу (ствольна артилерія і 8 установок РСЗВ). Перекидання здійснюється з південних ділянок, звідки ці озброєння нібито «відводяться» терористами. На Артемівському направленні зазначається прибуття невеликих партій бронетехніки - по 3-4 одиниці, їх накопичення триває.

"Крім того, у цих же районах триває активне накопичення противником матеріально-технічних ресурсів: у першу чергу палива і боєприпасів, за окремим калібром завезено по 4-5 боєкомплектів до перекинутим на даний момент озброєнь", - зазначає Тимчук.

«Пункти постачання» і «склади» облаштовуються максимально близько до переднього краю. Процес обладнання складів і пунктів накопичення МТР жорстко контролюється «представниками командування», серед яких ідентифіковані офіцери ЗС РФ. Відзначається наявність добре озброєних підрозділів охорони даних складів.