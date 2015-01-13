Бойовики використовують "перемир'я" для підвищення боєздатності - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

"Російсько-терористичні війська використовують т. зв. «перемир'я» для проведення організаційних заходів з метою підвищення боєздатності своїх формувань, проводяться заходи з відновлення раніше брала участь в боях техніки і озброєнь, а також щодо доукомплектування підрозділів особовим складом", - написав він.

Читайте такожЗахарченко заявив, що не бачить сенсу дозволяти ротацію "кіборгів" і віддавати поранених бійців АТОКрім того, за даними експерта, нарощування інтенсивності обстрілу позицій українських військ і проведення перегрупування сил і засобів противник прикриває активною інформаційною кампанією за звинуваченням української сторони у «зриві перемир'я».

На Донецькому напрямку, в районі Маріуполя, в Луганській області відмічається перекидання противником на передній край раніше відведеній вглиб позицій військової техніки і озброєнь, додав Тимчук.