Бойовики вночі двічі штурмували позиції українських військових під Маріуполем

Бойовики двічі штурмували позиції сил АТО поблизу Маріуполя та обстріляли 5 населених пунктів у Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах на брифінгу в Києві.

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«На Донецькому напрямку спостерігалася активізація незаконних збройних формувань. За добу із «Градів», артилерії та мінометів обстріляні 5 населених пунктів. Не змінюючи тактику, злочинці вели вогонь по Водяному, Пісках, Авдіївці», - зазначив він.

Також, за словами Стельмаха, селище Новотошківка на Луганщині терористи обстріляли з артилерії та «Градів».

«На Маріупольському напрямку поблизу селища Широкине позиції наших військ штурмували декілька разів», - наголосив прес-офіцер АТО.