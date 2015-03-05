У Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиками загинула співробітниця ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його даними, за минулу добу населені пункти на Донбасі знову були обстріляні бойовиками.

"5 разів під ворожий удар потрапили мирні населені пункти на Донецькому напрямку. Зокрема, внаслідок мінометного обстрілу Авдіївки загинула жінка - співробітниця Державної служби з надзвичайних ситуацій України", - повідомив Лисенко.

Читайте такожВ Авдіївці та Дебальцевому частково відновлено електропостачання

Також, за його словами, бойовики за добу 35 разів обстріляли позиції сил АТО.

"Вчора бойовики обстріляли наші позиції 35 разів. Місця найбільшої напруги - місто Щастя, селище Луганське на Артемівському напрямку, район Донецького аеропорту, селище Широкіне під Маріуполем", - зазначив Лисенко.

Водночас, за його словами, опівночі в зоні проведення антитерористичної операції було відносно спокійно.

Він нагадав, що за минулу добу загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.