На боці сил АТО на Донбасі воює близько 10 громадян Польщі
На боці сил АТО на Донбасі воює близько 10 громадян Польщі.
Про це розповів польський депутат Сейму Марек Опіота після засідання парламентської комісії з питань роботи спецслужб, повідомляє ZN.UA з посиланням на Rzeczpospolita.
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Польський парламентарій пояснив, що парламентська комісія розмовляла з головою військової розвідки Радославом Куявою про ситуацію на Донбасі і можливий розвиток подій. А також про участь поляків у бойових діях.
За словами Марека Опіоти, голова розвідки пояснив, що "кількість громадян Польщі, які воюють на боці проросійських терористів, можна порахувати на пальцях однієї руки".
"Що ж стосується сил на боці України, зокрема добровольчих батальйонів, то тут складніше перевірити інформацію щодо участі поляків. В основному це представники української національної меншини в Польщі або люди, які навчалися в Польщі і залишилися тут, отримавши згодом паспорт. Їх кількість не більше 10 осіб", - сказав польський депутат.
Але при цьому він додав, що Служба національної безпеки і контррозвідка країни постійно аналізують події в Україні та участь в них поляків. Через 2 тижні вони представлять нову доповідь з цього питання. Згідно із законодавством Польщі, громадянам країни не можна брати участь у воєнізованих організаціях чи рухах інших країн. Це карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років.