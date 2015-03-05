На боці сил АТО на Донбасі воює близько 10 громадян Польщі.

Про це розповів польський депутат Сейму Марек Опіота після засідання парламентської комісії з питань роботи спецслужб, повідомляє ZN.UA з посиланням на Rzeczpospolita.

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Польський парламентарій пояснив, що парламентська комісія розмовляла з головою військової розвідки Радославом Куявою про ситуацію на Донбасі і можливий розвиток подій. А також про участь поляків у бойових діях.

За словами Марека Опіоти, голова розвідки пояснив, що "кількість громадян Польщі, які воюють на боці проросійських терористів, можна порахувати на пальцях однієї руки".

"Що ж стосується сил на боці України, зокрема добровольчих батальйонів, то тут складніше перевірити інформацію щодо участі поляків. В основному це представники української національної меншини в Польщі або люди, які навчалися в Польщі і залишилися тут, отримавши згодом паспорт. Їх кількість не більше 10 осіб", - сказав польський депутат.

Але при цьому він додав, що Служба національної безпеки і контррозвідка країни постійно аналізують події в Україні та участь в них поляків. Через 2 тижні вони представлять нову доповідь з цього питання. Згідно із законодавством Польщі, громадянам країни не можна брати участь у воєнізованих організаціях чи рухах інших країн. Це карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років.