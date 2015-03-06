Бойовики активно відновлюють розбиту військову техніку і нарощують сили - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук.

«Фіксується активне проведення терористами заходів бойової підготовки і відновлення технічної готовності озброєння і військової техніки», - пише він.

За інформацією ІС, за дві доби з Росії прибули 5 конвоїв постачання (1 - залізничним транспортом, 4 - автомобільним, всього 8 вагонів ж\д транспорту та 46 одиниць автомобільного транспорту). Крім того, бойовики посиленими темпами відновлюють Дебальцевський залізничний вузол.

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У той же час, бойовики продовжують порушувати Мінські домовленості. «Найбільш активно обстріли велися на Донецькому та Приморському (Маріупольському) напрямках, на ділянці північно-західніше н. п. Авдіївка, в районі н. п. Щастя, на ділянці від н. п. Світлодарськ до н. п. Попасна», - повідомляє Тимчук.

Практично по всій лінії розмежування з боку бойовиків фіксується лише деяке зменшення кількості артилерії, що відводиться в тил згідно з Мінськими домовленостями. Важка бронетехніка, зокрема, танки, з яких також ведуться обстріли позицій українських військ, залишаються на місці і від лінії розмежування не відводяться.