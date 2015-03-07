Ніч у зоні АТО - бойовики 14 разів порушували режим тиші

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Згідно с повідомленням, з 20 вечора 6 березня і до 6 ранку 7 березня бойовики 14 разів порушували режим тиші.

Вже протягом декількох тижнів стабільна активність бойовиків спостерігається поблизу Донецька.

«Зокрема за ніч на цьому напрямку бандформування вели вогонь зі стрілецької зброї по Опитному, Гранітному, Пісках. Крім того, 7 разів мінометних і гранатометних ударів зазнало містечко Авдіївка. А з 4 до 4.20 ранку по Авдіївці били з артилерії.

На Артемівському напрямку о 20.10 та майже о першій ночі терористи з автоматичного гранатомету обстріляли населений пункт Шуми.

На Луганщині, з 21.25 і до 22.10 незаконні збройні формування із використанням стрілецької зброї безуспішно атакували позиції українських військ поблизу Сокільників», - йдеться у повідомленні.

Загалом, бойовики 10 разів застосовували міномети і гранатомети, 4 рази - стрілецьку зброю і один раз артилерію.