У штабі АТО заявляють про завершення четвертого етапу відведення важкого озброєння

14:22, 08 березня 2015
Війна
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Українська сторона в зоні проведення АТО завершила четвертий етап відведення від лінії розмежування важкого озброєння.

REUTERS

Про це повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання журналістів.

Читайте такожСили АТО відвели від лінії зіткнення «Урагани»"Ми завершили відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Зокрема, відведені 100-міліметрові гармати "Рапіра" та "Рута", ракетні установки залпового вогню "Град" і "Ураган", - сказав Андрій Лисенко.

Він зазначив, що все важкеозброєння відводиться в певні місця під спостереженням за цим процесом спостерігачів ОБСЄ, журналістів.

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