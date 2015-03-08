У штабі АТО заявляють про завершення четвертого етапу відведення важкого озброєння

Про це повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання журналістів.

Читайте такожСили АТО відвели від лінії зіткнення «Урагани»"Ми завершили відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Зокрема, відведені 100-міліметрові гармати "Рапіра" та "Рута", ракетні установки залпового вогню "Град" і "Ураган", - сказав Андрій Лисенко.

Він зазначив, що все важкеозброєння відводиться в певні місця під спостереженням за цим процесом спостерігачів ОБСЄ, журналістів.