У штабі АТО заявляють про завершення четвертого етапу відведення важкого озброєння
14:22, 08 березня 2015Війна
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Українська сторона в зоні проведення АТО завершила четвертий етап відведення від лінії розмежування важкого озброєння.
REUTERS
Про це повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання журналістів.
Читайте такожСили АТО відвели від лінії зіткнення «Урагани»"Ми завершили відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Зокрема, відведені 100-міліметрові гармати "Рапіра" та "Рута", ракетні установки залпового вогню "Град" і "Ураган", - сказав Андрій Лисенко.
Він зазначив, що все важкеозброєння відводиться в певні місця під спостереженням за цим процесом спостерігачів ОБСЄ, журналістів.
Україна завершила відведення важкої зброї від лінії зіткнення
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