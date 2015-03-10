На Луганщині заарештували працівника суду, який співробітничав із "ЛНР"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, було встановлено, що з метою сприяння діяльності терористичної організації "ЛНР" працівник районного суду здійснював збір інформації про місця дислокації, кількісній склад і озброєння сил, задіяних у проведенні антитерористичної операції, які переміщалися і дислокувалися в Біловодському і Станично-Луганському районах області.

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Стосовно підозрюваного почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (створення терористичної групи або терористичної організації).

Підозрюваному повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.