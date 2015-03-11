Бійці батальйону «Київ-1» знешкодили диверсійну групу снайперів в Мар'їнці

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, при спробі затримання один із сепаратистів був поранений, але під вогневим прикриттям зміг втекти. Серед бійців батальйону «Київ-1» постраждалих немає.

В міліції зазначають, що «близько доби штурмова і розвідувальна групи батальйону «Київ-1» відпрацьовували квартали міста Мар'їнка Донецької області. Головна мета відпрацювання – встановити точку, з якої ворожі снайпери вели вогонь».

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«У результаті бійці спецбатальйону виявили місце розташування пари снайперів. Вони вели вогонь з покинутого будинку. Снайпери не лише наносили точкові удари, але й посилено займалися розвідкою», - йдеться в повідомленні. При цьому зазначається, що за оперативною інформацією, терористи готували масштабну диверсію, вивчали місцевість. «Про це свідчать вилучені на місці речові докази», - зазначають в міліції.

В повідомленні сказано, що за підсумками операції прийнято рішення посилити патрулі на окремих територіях і створити додаткові контрольні точки пропуску по периметру охоронюваного сектору.