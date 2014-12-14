Військова розвідка ліквідувала двох снайперів «ДНР» під Маріуполем

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

За даними Міноборони, двоє терористів, яких зараз ідентифікують правоохоронні структури, впродовж тривалого часу постійно вели вогонь по позиціях українських військовослужбовців на Маріупольському напрямку.

«При собі бойовики мали снайперські гвинтівки, великий запас боєприпасів та карти з нанесенням позицій сил АТО. На їхньому військовому однострої була символіка «ДНР». У кишенях знайдено документи, по яких можна зробити висновок, що вони були далеко не рядовими членами своєї банди. Також встановлено, що при собі вони мали шприци та, за попередніми даними, наркотичні речовини», - зазначається у повідомленні.

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Також повідомляється, що робота з виявлення та знешкодження терористичних і розвідувально-диверсійних груп противника залишається пріоритетною для учасників антитерористичної операції в регіоні.