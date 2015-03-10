За добу в зоні АТО отримали поранення 9 українських військових
13:03, 10 березня 2015Війна
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Протягом минулої доби в зоні АТО отримали поранення 9 українських військовослужбовців, загиблих немає.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу в результаті бойових зіткнень жоден український солдат не загинув. І, за уточненими даними, 9 отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу загиблих серед українських військовослужбовців теж немає, четверо отримали поранення.
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