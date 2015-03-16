Бойовики концентрують сили на Артемівському, Донецькому і Луганському напрямках - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-секретар штабу АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Крім того, за його словами, спостерігається активізація ворожих диверсійно-розвідувальних груп, зокрема, по Донецькому і Луганському напрямках.

«Супротивник продовжує інтенсивну розвідку місцевості з метою збору інформації щодо позицій українських військових. Упродовж минулої доби зафіксовано 13 прольотів безпілотних ворожих апаратів», - сказав Лисенко.

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Він також зазначив, що бойовики імітують відведення важкої техніки і озброєнь, у той час коли їх техніка відразу ж повертається на бойові позиції.