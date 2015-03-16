В районі Донецького аеропорту можуть створити представництво Спільного центру контролю за припиненням вогню

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за 15 березня, опублікованому сьогодні.

“15 березня у Соледарі (місто підконтрольне Україні, 77 км на північний схід від Донецька), український генерал-майор, голова української частини у Спільному центрі з контролю та координації (Олександр Розмазнін), повідомив, що зусиллями Спільного центру була проведена розвідка місцевості Донецького аеропорту, щоб визначити, де можливо встановити постійне представництво Спільного центру з контролю та координації”, - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПід завалами Донецького аеропорту продовжують знаходити тіла українських військових - ОБСЄРазом з тим, спостерігачі місії повідомляють, що, перебуваючи в районі Донецького аеропорту 14 березня, вони о 10.37 чули три легкі постріли кулемета у північно-східному напрямку від розташування представників місії поруч зі старим терміналом аеропорту. Об 11.15 місія зафіксувала один мінометний постріл з відстані близько 200 м на південний захід від позицій спостерігачів. Зазначається, що спостерігачі не змогли визначити точні позиції, звідки велися ці постріли.

15 березня, також під час перебування біля Донецького аеропорту, місія ОБСЄ о 9.50 чула один вибух, приблизно за 3 км на північний захід від позицій спостерігачів (приблизно за 2 км на південний схід від нового терміналу аеропорту). Представники ОБСЄ не змогли визначити тип зброї, яка використовувалася у цьому випадку, а також, був це вихідний або вхідний вогонь. Окрім того, перебуваючи на тих самих позиціях, з 9.55 до 10.10 спостерігачі чули окремі постріли зі стрілецької зброї, які лунали приблизно на відстані 1 км на північний захід.

Під час перебування у Пісках місія ОБСЄ чула від 10 до 12 мінометних вибухів у районі цього населеного пункту. Члени першого українського добровольчого батальйону «Правого сектора» повідомили спостерігачам, що мінометний обстріл вівся впродовж години на момент приїзду місії на місце події. Представники ОБСЄ зафіксували наслідки обстрілу, в тому числі пошкодження даху будівлі. На місці місія не зафіксувала жертв обстрілу.