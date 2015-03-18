Тимчук: Командування бойовиків намагається створити єдину вертикаль управління найманцями

Командування російсько-терористичних військ продовжує використовувати перемир'я для нарощування бойового потенціалу та структуризації всіх збройних формувань «ЛНР» та «ДНР».

Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук у Facebook.

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"Створюється єдина вертикаль управління, навчання особового складу, вдосконалення системи постачання і забезпечення (у тому числі бойового). Росія активно нарощує процес перекидання та накопичення матеріально-технічних ресурсів «ЛНР» та «ДНР», необхідних для подальшого ведення бойових дій з окупованих територій України - фактично створюється ресурсна база для подальшої ескалації конфлікту", - йдеться в повідомленні.

В інтересах створення та посилення сформованих ударних тактичних груп командування російсько-терористичних військ продовжує перегрупування і зосередження своїх підрозділів на певних ділянках. Зокрема, протягом доби зафіксовано перекидання ротної тактичної групи (7 танків, 11 ББМ), при підтримці двох мінометних батарей (вісім 120-мм мінометів) в район н. п. Станиця Луганська.