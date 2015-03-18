На Луганщині підірвали залізничний міст

У Луганській області 17 березня на нейтральній території невідомими було підірвано залізничне полотно.

Як сказано у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора ввечері невідомі підірвали залізничний міст через автомобільну дорогу на перегоні станції «Шепилове – Сентянівка» (51-й кілометр).

Читайте такожУ Луганській області підірвався вантажний потяг з вугіллям для України - ЗМІ

«Міст, який, є пам'яткою архітектури, розташований між селом Оріховим, контрольованим українською владою, і селом Голубівка, окупованим бойовиками так званої «ЛНР», тобто на нейтральній території, проте ближче до окупованого села», - йдеться в повідомленні. «Підрив виявив машиніст поїзда, який рухався по дорозі з 51-м вагоном коксівного вугілля, що належить Алчевському металургійному комбінату. Під час екстреного гальмування передня частина тепловоза зійшла з рейок на залізничний насип, потім заднім ходом тепловоз знову виїхав на колію», - сказано в повідомленні.

Постраждалих у результаті підриву мосту немає. Відзначається також, що це не перший диверсійний акт на даній ділянці залізниці: колії тут підривали 12 лютого і 9 березня.