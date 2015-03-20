Російські інструктори вчать бойовиків вести бої у містах - штаб АТО

Російські інструктори навчають терористів веденню боїв у населених пунктах та забезпечили їх безвідкатними гарматами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За даними розвідки, незаконні збройні формування проводять посилені навчання із залученням російських інструкторів. Бойовики засвоюють тактику ведення бою в умовах міста. Зокрема, відпрацьовуються дії мобільних груп, посилених безвідкатними гарматами, що встановлені на автомобілях. З цією метою НЗФ отримали з Росії півтори сотні 107-мм безвідкатних гармат Б-11", - сказав Лисенко.

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Він зазначив також, що за оперативною інформацією, противник активно вводить в експлуатацію дротові канали зв’язку від штабів до передових позицій.