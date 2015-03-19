У Донецьку партизани знищили чергову порцію військової техніки терористів

Про це повідомив в Facebook командир загону Олександр Гладкий.

"18 березня групами партизан "Тіні" у місті Донецьку з 10.00 до 11.00 були нанесені одночасні удари по техніці і живій силі супротивника", - зазначив Гладкий.

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За його словами, партизани знищили чотири бензовози і 18 "Уралів" зі снарядами. "Камази" не рахували, але дуже багато. Особового складу майже не було", - написав командир "Тіней".