У Донецьку партизани знищили чергову порцію військової техніки терористів
03:17, 19 березня 2015Війна
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Партизанський загін "Тіні" в Донецьку знищив бензовози, вантажівки і дві зенітні установки терористів.
Reuters
Про це повідомив в Facebook командир загону Олександр Гладкий.
"18 березня групами партизан "Тіні" у місті Донецьку з 10.00 до 11.00 були нанесені одночасні удари по техніці і живій силі супротивника", - зазначив Гладкий.
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За його словами, партизани знищили чотири бензовози і 18 "Уралів" зі снарядами. "Камази" не рахували, але дуже багато. Особового складу майже не було", - написав командир "Тіней".
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