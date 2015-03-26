Штаб АТО: за минулу добу втрат немає
13:16, 26 березня 2015Політика
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Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених серед українських військових немає.
За минулу добу втрат немає / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець внаслідок бойових дій не був убитий і не був поранений", - сказав Лисенко.
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