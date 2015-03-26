Штаб АТО: за минулу добу втрат немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець внаслідок бойових дій не був убитий і не був поранений", - сказав Лисенко.

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